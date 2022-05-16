Проверки

Отмена проверок не означает отмену требований. Бизнес должен это понимать, считают власти

Минэкономразвития тщательно контролирует исполнение моратория на плановые и внеплановые проверки бизнеса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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В настоящее время число проверок снизилось в 6 раз, число жалоб на проверки также сократилось, — за два месяца поступило всего 18 таких обращений, причем в 11 случаях штрафы и итоги проверок отменены.

«Мы исходим из того, что бизнес, занимаясь перенастройкой, не будет пренебрегать требованиями безопасности», — подчеркнул министр.

(Цитата Телеграм Правительства)

Он отметил, что работа по снижению административной нагрузки идет в тесном контакте с бизнесом

Министерство взаимодействует с бизнесом и регионами по вопросам совершенствования ранее принятых мер поддержки и, а также готовит новые решения.

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