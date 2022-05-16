Отмена проверок не означает отмену требований. Бизнес должен это понимать, считают власти

В настоящее время число проверок снизилось в 6 раз, число жалоб на проверки также сократилось, — за два месяца поступило всего 18 таких обращений, причем в 11 случаях штрафы и итоги проверок отменены.

«Мы исходим из того, что бизнес, занимаясь перенастройкой, не будет пренебрегать требованиями безопасности», — подчеркнул министр.

(Цитата Телеграм Правительства)

Он отметил, что работа по снижению административной нагрузки идет в тесном контакте с бизнесом

Министерство взаимодействует с бизнесом и регионами по вопросам совершенствования ранее принятых мер поддержки и, а также готовит новые решения.