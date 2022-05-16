Центробанк России разрешил резидентам РФ переводить за рубеж в течение календарного месяца до 50 тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте). Разрешение касается и «нерезидентов из дружественных стран».
С 1 апреля переводить можно было не более 10 тысяч долларов.
Для «нерезидентов из недружественных стран», работающих в России, введено ограничение, позволяющее переводить за рубеж средства в размере зарплаты или платы за выполнение работ или оказание услуг. Раньше им позволялось переводить до 10 тысяч долларов со счета или до пяти — без открытия счета.
Центробанк разрешил физлицам переводить за рубеж до 50 тысяч долларов
Новый лимит касается резидентов России и нерезидентов из дружественных стран. Ранее можно было переводить только сумму эквивалентную 10 тысячам долларов США.
Центробанк России разрешил резидентам РФ переводить за рубеж в течение календарного месяца до 50 тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте). Разрешение касается и «нерезидентов из дружественных стран».
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