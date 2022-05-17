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Власти Крыма заявили, что провального сезона не будет и предлагают поговорить в июле

Негативные прогнозы появились после «провальных» майских праздников, однако крымчане привыкли не обращать внимание на прогнозы.

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Информацию опроверг советник главы Крыма Олег Крючков, заявив, что отельеры полуострова вовсю готовятся к сезону, а также ожидают «звонков со всей России».

«Давайте поговорим в июле. Когда всем крымчанам начнут звонить со всей России и будут просить помочь устроиться в гостиницу или гостевой дом. Каждый год одно и тоже, мы привыкли к разным прогнозам. Пляжи готовы, рестораны вкусные, море греется», - цитирует Крючкова телеграм-канал Раньше всех. Ну почти.

Ранее появилась информация, что крымский отельеров пугает сокращение до 30–40% прогнозируемой загрузки на лето, а привлекать отдыхающих за счет дальнейшего снижения цен в условиях ощутимой инфляции они не могут.

 

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