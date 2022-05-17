Миллиардер Сторонский запустит венчурный фонд с искусственным интеллектом, чтобы избавить капиталистов от «стадного менталитета»

Миллиардер уверен, что машины помогут избавиться венчурным капиталистам от «от менталитета толпы».

Например, ИИ сможет находить перспективные стартапы в базах данных. Стоимость проекта оценивается в $200 млн. Деньги бизнесмен вложит вместе с другими в фонд Quantum Light, пишет американский Forbes. В каких конкретно областях будут искать стартапы и какие суммы фонд будет в них вкладывать, пока неизвестно.

Сторонский считает, что нынешняя венчурная модель устарела, а у бизнесменов, работающих в этой сфере, есть что-то от «стадного менталитета»: в плохие времена никто из них не хочет инвестировать, а в хорошие они инвестируют во всё подряд.