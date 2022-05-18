VK и Минцифры запустят бета-версию магазина приложений. Магазин получит название RuStore

Помимо товарного знака RuStore VK подал заявки на регистрацию еще нескольких вариантов логотипа. Процесс был запущен в конце апреля. Вместе с этим интернет-холдинг зарегистрировал домен rustore.ru. Платформа начнёт функционировать уже в этом месяце.

«RuStore — это крупнейший российский магазин приложений, который разрабатывает VK в партнёрстве с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры России», —сообщает телеграм-канал Минцифры.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал запуск бета-версии магазина приложений для устройств на базе Android будет до конца мая.