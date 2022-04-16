В России будет свой магазин мобильных приложений. Называется RuMarket

О том, что российским разработчикам не надо никуда уезжать, а лучше оставаться и создать, например, аналог Google Play и App Store, заявил Михаил Мишустин 7 апреля на отчете перед Госдумой.

Теперь заговорили о том, что возможный такой аналог будет — и называться он будет RuMarket.

Как пишет «Коммерсант», демо-версию разработки запустил гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский. Пока там только пара банковских приложений и сервисы московской мэрии.

К перспективам RuMarket эксперты пока относятся осторожно.