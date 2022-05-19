Могут ввести единый НДФЛ-вычет по инвестициям

Об этом рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.
Под налоговые льготы могут попасть:
- брокерские продукты;
- продукты управляющих компаний;
- продукты долгосрочного страхования жизни;
- продукты негосударственного пенсионного обеспечения.
Делая такие инвестиции, россияне получат право на вычет по НДФЛ.
Сумма вычета будет такая же, как сейчас для ИИС первого типа — 400 тыс. рублей.
Кроме того, если человек держит деньги в течение длительного времени на своих счетах и инвестирует их, то он будет освобождаться также от налога с прибыли.
Поправки в НК планируют внести в этом году, пишет «Коммерсантъ».