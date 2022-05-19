Инвестиции

Могут ввести единый НДФЛ-вычет по инвестициям

Сейчас есть инвестиционный налоговый вычет 1-го и 2-го типов. Могут внедрить еще и третий тип – единый налоговый вычета для долгосрочных инвестиций.

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Об этом рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Под налоговые льготы могут попасть:

  • брокерские продукты;
  • продукты управляющих компаний;
  • продукты долгосрочного страхования жизни;
  • продукты негосударственного пенсионного обеспечения.

Делая такие инвестиции, россияне получат право на вычет по НДФЛ.

Сумма вычета будет такая же, как сейчас для ИИС первого типа — 400 тыс. рублей.

Кроме того, если человек держит деньги в течение длительного времени на своих счетах и инвестирует их, то он будет освобождаться также от налога с прибыли.

Поправки в НК планируют внести в этом году, пишет «Коммерсантъ».

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