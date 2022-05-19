Интернет и IT

Сбербанк вышел из капитала Okko, «Звука», «Облачных технологий» и ЦРТ

Структуры Сбербанка вышли из капитала "Окко", "Звука" и связанных с ними компаний, а также из "Облачных технологий" (SberCloud) и "Центра речевых технологий" (ЦРТ), следует из ЕГРЮЛ.

Версия для печати

Сообщается, что единственным их владельцем стали «Новые возможности» с уставным капиталом 10 тыс. руб., судя по выписке ЕГРЮЛ.

Компания подконтрольна Татьяне Портных – бывшему уполномоченному лицу «ВТБ Регистратора». Кроме ООО «Новые возможности», у Портных есть еще четыре компании, которые созданы за последний месяц.

Кажется, что это санкционный маневр.

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 1 июня, программа здесь.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить