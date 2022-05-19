Сообщается, что единственным их владельцем стали «Новые возможности» с уставным капиталом 10 тыс. руб., судя по выписке ЕГРЮЛ.
Компания подконтрольна Татьяне Портных – бывшему уполномоченному лицу «ВТБ Регистратора». Кроме ООО «Новые возможности», у Портных есть еще четыре компании, которые созданы за последний месяц.
Кажется, что это санкционный маневр.
Сбербанк вышел из капитала Okko, «Звука», «Облачных технологий» и ЦРТ
Структуры Сбербанка вышли из капитала "Окко", "Звука" и связанных с ними компаний, а также из "Облачных технологий" (SberCloud) и "Центра речевых технологий" (ЦРТ), следует из ЕГРЮЛ.
Сообщается, что единственным их владельцем стали «Новые возможности» с уставным капиталом 10 тыс. руб., судя по выписке ЕГРЮЛ.
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