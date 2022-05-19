Банки снова будут продавать клиентам наличную валюту. Кроме долларов и евро

На сайте Центробанка причину объяснили так:
«Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот».
Новые правила будут действовать с 20 мая 2022 года.
Раньше получить можно было только ту наличку, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Теперь это ограничение снято почти для всех валют.
На сайте Центробанка причину объяснили так:
«Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот».
Новые правила будут действовать с 20 мая 2022 года.
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