Валютные операции

Банки снова будут продавать клиентам наличную валюту. Кроме долларов и евро

Раньше получить можно было только ту наличку, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Теперь это ограничение снято почти для всех валют.

Версия для печати

На сайте Центробанка причину объяснили так:

«Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот».

Новые правила будут действовать с 20 мая 2022 года.

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 1 июня, программа здесь.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить