Если компания оплатит штраф за 20 дней, его снизят вдвое

Правительственный законопроект внесен в Госдуму.

Если компания предотвратила вредные последствия от своего нарушения или добровольно возместила ущерб, штраф будет минимальный (по нижнему порогу).

За первое нарушение будет только предупреждение, даже если конкретной статьей КоАП это не предусмотрено. Сейчас такое право на замену есть у НКО и субъектов МСП. Будет у всех.

Также введут правило по оплате половины штрафа, если оплатить его в течение 20 дней после вынесения постановления по делу.

В делах по возбуждению административных дел против бизнеса смогут участвовать региональные бизнес-омбудсмены в качестве защитников.