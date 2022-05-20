Мошенничество

В открытый доступ попала база данных клиентов Delivery Club. Сервис утечку подтвердил

Данные включают информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. В компании отметили, что делают все возможное для предотвращения распространения информации.

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Источник, опубликовавший эту утечку, пояснил, что у него есть база на 250 млн строк, при этом в свободный доступ он открыл только ее часть из 1 011 812 строк.

В опубликованных данных содержится информация:

  • имя клиента;
  • номер телефона (827,758 уникальных номеров);
  • адрес доставки, включаякод  домофона, этаж и номер подъезда;
  • адрес электронной почты (183,852 уникальных адреса);
  • состав заказа и стоимость услуг;
  • IP-адрес клиента (507,673 уникальных адреса);
  • дата и время заказа в утечке в диапазоне от 24.05.2020 до 04.07.2021.

Суда по адресам, утечка содержит данные от клиентов Delivery Club по всей стране, а не по конкретному городу или региону.

Из-за произошедшего в компании планируют провести не только внутреннее расследование, но и аудит внутренних систем.

 

 

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