В открытый доступ попала база данных клиентов Delivery Club. Сервис утечку подтвердил

Источник, опубликовавший эту утечку, пояснил, что у него есть база на 250 млн строк, при этом в свободный доступ он открыл только ее часть из 1 011 812 строк.

В опубликованных данных содержится информация:

имя клиента;

номер телефона (827,758 уникальных номеров);

адрес доставки, включаякод домофона, этаж и номер подъезда;

адрес электронной почты (183,852 уникальных адреса);

состав заказа и стоимость услуг;

IP-адрес клиента (507,673 уникальных адреса);

дата и время заказа в утечке в диапазоне от 24.05.2020 до 04.07.2021.

Суда по адресам, утечка содержит данные от клиентов Delivery Club по всей стране, а не по конкретному городу или региону.

Из-за произошедшего в компании планируют провести не только внутреннее расследование, но и аудит внутренних систем.