СЗВ-СТАЖ надо будет сдавать не по всем работникам

Нововведение связано с объединением ПФР и ФСС. В новый фонд надо будет сдавать новый отчет. В зависимости от показателей будут разные сроки сдачи.

Для сведений о стаже – срок 20 января.

В отчете надо показать сотрудников, по которым были отклонения. Например, человек был в отпуске без содержания, простое, отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет.

Кроме того, в отчете должны быть работники, у которых есть стаж для досрочной пенсии, сельский стаж, «чернобыльцы», чиновники.

Поправки вносят в статью 11 Федерального закона № 27-ФЗ.