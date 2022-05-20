Отчетность в ПФР

СЗВ-СТАЖ надо будет сдавать не по всем работникам

Сейчас СЗВ-СТАЖ сдают раз в год до 1 марта и там отражают стаж по работникам, с которыми есть трудовые договоры и договоры ГПХ. С 2023 года срок сдачи отчета – 20 января и отражать там надо будет только некоторых работников.

Версия для печати

Нововведение связано с объединением ПФР и ФСС. В новый фонд надо будет сдавать новый отчет. В зависимости от показателей будут разные сроки сдачи.

Для сведений о стаже – срок 20 января.

В отчете надо показать сотрудников, по которым были отклонения. Например, человек был в отпуске без содержания, простое, отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет.

Кроме того, в отчете должны быть работники, у которых есть стаж для досрочной пенсии, сельский стаж, «чернобыльцы», чиновники.

Поправки вносят в статью 11 Федерального закона № 27-ФЗ.

 

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 1 июня, программа здесь.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить