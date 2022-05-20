Онлайн-кассы

Fix Price перешел на электронные чеки. Копию бумажного чека тоже можно получить

Получить электронный чек в магазинах Fix Price покупатели могут с конца апреля. За это время использование чековой ленты снизилось примерно на 50%, сообщает компания.

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«Fix Price выходит на новый уровень экологической осознанности и экономии природных ресурсов», - сообщается на сайте ретейла.

Для получения бумажного чека покупателю следует обратиться в магазин не позднее двух недель, прошедших со времени покупки. Чек можно распечатать на любой кассе из архива.

Fix Price надеется, что нововведение поможет сети сократить издержки на печать чеков, а также продлить сроки работы кассовых аппаратов благодаря снижению нагрузки на них.

Всего в России открыто более 4 600 магазинов Fix Price  в 80 регионах страны.

 

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