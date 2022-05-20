Валютный рынок

Доллар упал ниже 58. Аналитики объяснили, что творится с рублем

Такое падение наблюдается впервые за четыре года. Основными факторами для укрепления рубля являются снижение спроса на валюту со стороны импортеров и подготовка к пику налоговых выплат мая, считают эксперты.

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«Доля импорта остается низкой из-за невозможности перенастроить логистические цепочки. В этой связи спрос на валюту от них остается пониженным», - комментирует ситуацию главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова в телеграм-канале организации.

Также по словам эксперта, 25 мая в России наступает день больших налоговых платежей, в связи с чем экспортеры увеличили объемы продаж экспортной выручки.  

Динамика валютного курса будет определяться и возможностью РФ платить по внешним долгам. Решение США по поводу разрешения России обслуживать внешние доги ожидается в ближайшие дни. Это будет важным фактором для рынка, но ситуация с курсом сохранится и в предстоящую неделю, уверена Орлова.

 

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