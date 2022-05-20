Доллар упал ниже 58. Аналитики объяснили, что творится с рублем

«Доля импорта остается низкой из-за невозможности перенастроить логистические цепочки. В этой связи спрос на валюту от них остается пониженным», - комментирует ситуацию главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова в телеграм-канале организации.

Также по словам эксперта, 25 мая в России наступает день больших налоговых платежей, в связи с чем экспортеры увеличили объемы продаж экспортной выручки.

Динамика валютного курса будет определяться и возможностью РФ платить по внешним долгам. Решение США по поводу разрешения России обслуживать внешние доги ожидается в ближайшие дни. Это будет важным фактором для рынка, но ситуация с курсом сохранится и в предстоящую неделю, уверена Орлова.