Налоги, взносы, пошлины

❗ С 2023 года все налоги надо будет платить до 28 числа

После перехода на единый налоговый счет (ЕНС) в 2023 году в платежке на уплату налогов будет только два реквизита – ИНН и сумма. Срок уплаты будет 28 число.

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Об этом сегодня рассказали представители ФНС в ходе онлайн-трансляции, посвященной теме ЕНС.

Как считают налоговики, благодаря ЕНС у бухгалтеров (особенно тех, кто ведет много организаций) не будет ошибок в платежках, потому что больше не будет сумасшедших цифр (КБК и ОКТМО). Сейчас бухгалтеры допускают в платежках 80 миллионов ошибок в год.

В ФНС также сообщили, что ко второму чтению законопроекта по ЕНС изменили срок уплаты налога.

Раньше он был 25 числа. Но дату отодвинули. Платить налоги надо будет до 28 числа.

Что касается НДФЛ, то этот налог с 2023 года не надо будет исчислять и платить ежедневно при каждой выплате. Срок уплаты тоже будет единый.

 

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