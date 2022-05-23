По новым ФСБУ будут штрафовать. Онлайн-курс о том, как этого избежать

В 2022 году всем бухгалтерам придется работать уже с 5 новыми ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». Некоторые из них настолько запутаны, что легко ошибиться. Однако ошибка может стоить слишком дорого.

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Старт потока — 1 июня. После обучения выдаем удостоверение о повышении квалификации, зарегистрированное в удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

На курсе вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.

Обучение онлайн. С преподавателями вы будете общаться вживую через специальные чаты.

Запись до 27 мая, количество мест на потоке ограничено.