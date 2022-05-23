ФСБУ

По новым ФСБУ будут штрафовать. Онлайн-курс о том, как этого избежать

За грубое нарушение правил бухгалтерского учета, помимо штрафа за каждый случай нарушений в размере до 20 тысяч рублей, бухгалтер может быть дисквалифицирован на срок до двух лет.

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В 2022 году всем бухгалтерам придется работать уже с 5 новыми ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». Некоторые из них настолько запутаны, что легко ошибиться. Однако ошибка может стоить слишком дорого.

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Старт потока — 1 июня. После обучения выдаем удостоверение о повышении квалификации, зарегистрированное в удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

На курсе вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.

Обучение онлайн. С преподавателями вы будете общаться вживую через специальные чаты.

Запись до 27 мая, количество мест на потоке ограничено.

 

Привет, Гость! У «Клерка» новый курс!

120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 1 июня, программа здесь.

 

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