ВЭД

Ушедшие из России компании возьмут под внешнее управление

Законопроект о внешней администрации для ушедших из РФ компаний одобрен Госдумой в I чтении. Решение по таким компаниям будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития и только по решению арбитражного суда.

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Попасть под внешнее управление может компания, 25% которой владеет лицо из «недружественного государства». Передать актив другому собственнику можно только в исключительных случаях и через аукцион, говорится в документе.

По умолчанию за «внешней администрацией» будет ВЭБ.РФ.

Внешнее управление может быть назначено если:

  • возникли перебои снабжения потребителей,
  • выросли затраты потребителей,
  • сократились рабочие места,
  • совершены действия или бездействия, повлекшие техногенные катастрофы или гибель людей.

Полномочия внешней администрации прекращаются в случае банкротства предприятия или ликвидации.

 

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