Ушедшие из России компании возьмут под внешнее управление

Попасть под внешнее управление может компания, 25% которой владеет лицо из «недружественного государства». Передать актив другому собственнику можно только в исключительных случаях и через аукцион, говорится в документе.

По умолчанию за «внешней администрацией» будет ВЭБ.РФ.

Внешнее управление может быть назначено если:

возникли перебои снабжения потребителей,

выросли затраты потребителей,

сократились рабочие места,

совершены действия или бездействия, повлекшие техногенные катастрофы или гибель людей.

Полномочия внешней администрации прекращаются в случае банкротства предприятия или ликвидации.