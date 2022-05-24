Ушедшие из России компании возьмут под внешнее управление

Попасть под внешнее управление может компания, 25% которой владеет лицо из «недружественного государства». Передать актив другому собственнику можно только в исключительных случаях и через аукцион, говорится в документе.
По умолчанию за «внешней администрацией» будет ВЭБ.РФ.
Внешнее управление может быть назначено если:
- возникли перебои снабжения потребителей,
- выросли затраты потребителей,
- сократились рабочие места,
- совершены действия или бездействия, повлекшие техногенные катастрофы или гибель людей.
Полномочия внешней администрации прекращаются в случае банкротства предприятия или ликвидации.