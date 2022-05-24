Общество. Люди. События

Состояние Абрамовича снова под угрозой

Власти британского острова-офшора Джерси начали предварительное расследование в отношении миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.

Версия для печати

Власти Джерси изучают, как и насколько законно он заработал свое состояние в 1990-х годах, получал ли помощь в обход санкций Великобритании.

В частности власти Джерси проводят расследование в отношении находящихся на острове активов миллиардера. В апреле Джерси заблокировал активы Абрамовича на $7 млрд. Также, по данным WSJ, власти острова выясняют, помогал ли бизнесмену в обходе санкций Великобритании его деловой партнер Евгений Тененбаум, возглавляющий футбольный клуб «Челси».

Как напоминает газета, после начала специальной военной операции в Украине Евгений Тененбаум приобрел инвестиционную компанию Ervington Investments Ltd Абрамовича через свою компанию Heathville Investments Ltd, зарегистрированную на острове Джерси. Предположительно, таким образом российский миллиардер мог попытаться уклониться от санкций с целью сохранить свои активы.

Тененбаум, попавший под британские санкции из-за связей с Абрамовичем, отрицает владение Ervington Investments Ltd, он заявил, что сделка не была завершена. Позже это подтвердило правительство Великобритании.

Кроме того, расследование проводится в отношении чистоты сделок по приобретению Романом Абрамовичем российских нефтяных компаний в 1990-х годах, в частности «Сибнефти».

Расследование пока находится на ранней стадии, власти острова не предъявляли никаких обвинений, отмечает WSJ.

Абрамович попал под санкции Великобритании, Евросоюза, Канады и Австралии после начала «специальной военной операции».

 

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить