Если банк списал детское пособие в счет кредита, деньги вернут. Но вам все равно придется внести эту сумму на счет

Но это не значит, что вам не придется гасить кредит.

Как поясняет ЦБ, после возврата денег, списанных ранее в счет кредита, у заемщика есть 7 дней на то, чтобы внести на свой счет необходимый платеж.

В эти дни задолженность, образовавшаяся из-за возврата выплат, не будет считаться просроченной, на нее нельзя начислять неустойки и штрафы.

ЦБ пояснил, что в общем случае пособия списывать не должны, но это возможно, если заемщик ранее дал согласие на списание с его счета долга по кредиту. Но даже в этом случае в течение 14 дней деньги могут вернуть.