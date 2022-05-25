Кредиты

Если банк списал детское пособие в счет кредита, деньги вернут. Но вам все равно придется внести эту сумму на счет

Социальные выплаты (пособия на детей, для беременных, малоимущих), списанные банком в счет долга по кредиту, можно вернуть назад, если подать заявление в течение 14 дней. Через 3 рабочих дня банк деньги вернет.

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Но это не значит, что вам не придется гасить кредит.

Как поясняет ЦБ, после возврата денег, списанных ранее в счет кредита, у заемщика есть 7 дней на то, чтобы внести на свой счет необходимый платеж.

В эти дни задолженность, образовавшаяся из-за возврата выплат, не будет считаться просроченной, на нее нельзя начислять неустойки и штрафы.

ЦБ пояснил, что в общем случае пособия списывать не должны, но это возможно, если заемщик ранее дал согласие на списание с его счета долга по кредиту. Но даже в этом случае в течение 14 дней деньги могут вернуть.

 

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