Для ФСБУ 25/2018 аренду из кадастровой стоимости надо считать фиксированной, хотя она может меняться

Проблему, которая актуальная и для финансовой отчетности по МСФО. обсудили на заседании ассоциации «НРБУ «БМЦ».

Дело в том, что кадастровая стоимость не фиксируется навечно. Она с годами изменяется. Вслед за ней будет меняться и величина арендных платежей, если такая привязка есть по условиям договора аренды.

Такие договоры с бизнесом часто заключают власти.

Эксперты пришли к такому выводу:

«зависящие от кадастровой стоимости арендные платежи в той части, в которой их уплата исходя из условий договора является неизбежной, следует считать с точки зрения ФСБУ и МСФО фиксированными платежами».

Рекомендации по арендным платежам по кадастру смотрите здесь.