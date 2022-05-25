Nike уходит из России. Но купить продукцию под этим брендом в России будет можно

Большинство магазинов закроются до конца июля. Причиной закрытия называется отсутствие возможности у Nike «в обозримом будущем» выстроить логистические цепочки по поставкам своей продукции в Россию.
В настоящий момент поставки приостановлены, а товары американской компании находятся в дефиците.
В России работает 36 монобрендовых магазинов Nike. Девять из них временно не работают. По мере «исчерпания товарных запасов» компания будет вынуждена их закрыть, напоминают «Ведомости».
Купить продукцию бренда в России будет можно в мультибрендовых магазинах, куда ее поставки обеспечат оптовые дистрибьютеры.