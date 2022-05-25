Финансовый кризис

Nike уходит из России. Но купить продукцию под этим брендом в России будет можно

Американский производитель одежды и обуви Nike не продлил соглашение со своим российским франчайзи Inventive Retail Group, пишут «Ведомости», ссылаясь на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании.

Версия для печати

Большинство магазинов закроются до конца июля. Причиной закрытия называется отсутствие возможности у Nike «в обозримом будущем» выстроить логистические цепочки по поставкам своей продукции в Россию.

В настоящий момент поставки приостановлены, а товары американской компании находятся в дефиците.

В России работает 36 монобрендовых магазинов Nike. Девять из них временно не работают. По мере «исчерпания товарных запасов» компания будет вынуждена их закрыть, напоминают «Ведомости».

Купить продукцию бренда в России будет можно в мультибрендовых магазинах, куда ее поставки обеспечат оптовые дистрибьютеры.

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить