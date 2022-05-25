Банки

Глава «Открытия» сомневается в эффективности слияния с ВТБ

До конца 2022 года планируют завершить сделку по присоединению банка «Открытие» к ВТБ. Глава «Открытия» Михаил Задорнов озвучил минусы такой сделки.

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Свои аргументы он привел в письме, адресованном главе Минфина.

Собственный капитал «Открытия» не даст ощутимой прибавки к достаточности капитала объединенного банка, считает Задорнов.

Он также отметил, что прошлый опыт ВТБ по консолидации дочернего розничного банка ВТБ24 не дал нужного эффекта, передает РБК.

Ранее идею объединения банков одобрил президент и Центробанк.

Из плюсов объединения:

  • экономия на отделениях, которые у ВТБ и «Открытия» часто дублируют друг друга;
  • экономия на расходах на персонал;
  • в Крым придет крупный федеральный игрок.
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