ФСБУ

❗️ Бухгалтеры боятся дисквалификации и штрафов по новым ФСБУ. Онлайн-курс о том, как этого избежать

В 2022 году за нарушение правил ФСБУ бухгалтер может быть не только оштрафован на 20 тысяч рублей, но и дисквалифицирован на срок до двух лет.

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К тому же, всем бухгалтерам в текущем году придется работать уже с новыми и довольно запутанными ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

Чтобы избежать ошибок, Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Старт потока — 1 июня. Форма обучения онлайн.

В процессе обучения вы получите доступ ко всем материалам, сможете задать вопросы преподавателям, пройти тестирование. По окончании обучения даем удостоверение о повышении квалификации, зарегистрированное в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

На курсе вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.

Запись до 27 мая, количество мест на потоке ограничено.

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

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