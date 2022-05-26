❗️ Бухгалтеры боятся дисквалификации и штрафов по новым ФСБУ. Онлайн-курс о том, как этого избежать

К тому же, всем бухгалтерам в текущем году придется работать уже с новыми и довольно запутанными ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

Чтобы избежать ошибок, Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Старт потока — 1 июня. Форма обучения онлайн.

В процессе обучения вы получите доступ ко всем материалам, сможете задать вопросы преподавателям, пройти тестирование. По окончании обучения даем удостоверение о повышении квалификации, зарегистрированное в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

На курсе вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.

Запись до 27 мая, количество мест на потоке ограничено.