Срок амортизации основных средств б/у зависит от того, сколько их использовал бывший собственник

Включать такие ОС надо в ту же амортизационную группу, где они были раньше (до передачи).

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-03-06/1/44687 от 16.05.2022.

Если предыдущий собственник использовал ОС даже больше срока их полезного использования, то можно определить СПИ самостоятельно. При этом надо учесть требования техники безопасности и другие факторы, отмечает Минфин.

Если сведений об использовании б/у ОС нет, то надо установить СПИ с учетом классификации ОС, утвержденной Постановлением правительства № 1 от 01.01.2002.