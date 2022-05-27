Амортизация основных средств

Срок амортизации основных средств б/у зависит от того, сколько их использовал бывший собственник

Если компания купили или получила в качестве вклада в уставный капитал основные средства бывшие в употреблении, то срок амортизации можно уменьшить на количество лет (месяцев), когда эти ОС были у другого собственника.

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Включать такие ОС надо в ту же амортизационную группу, где они были раньше (до передачи).

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-03-06/1/44687 от 16.05.2022.

Если предыдущий собственник использовал ОС даже больше срока их полезного использования, то можно определить СПИ самостоятельно. При этом надо учесть требования техники безопасности и другие факторы, отмечает Минфин.

Если сведений об использовании б/у ОС нет, то надо установить СПИ с учетом классификации ОС, утвержденной Постановлением правительства № 1 от 01.01.2002.

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