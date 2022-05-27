ФСБУ

Штраф или дисквалификация бухгалтера? Онлайн-курс о том, как избежать последствий незнания новых ФСБУ

Как не быть оштрафованным на 20 тысяч рублей и не получить дисквалификацию на два года из-за новых правил ФСБУ? Конечно, записаться на онлайн-курс Центра обучения «Клерка».

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Как не быть оштрафованным на 20 тысяч рублей и не получить дисквалификацию на два года из-за новых правил ФСБУ? Конечно, записаться на онлайн-курс Центра обучения «Клерка».

Курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ» поможет не бояться работать с новыми и довольно запутанными ФСБУ — «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». Квалифицированные преподаватели помогут вам разбираться во всех тонкостях новых ФСБУ, избежать ошибок, а также узнать, как перенастроить учет по новым требованиям.

В процессе обучения вы получите доступ ко всем материалам, сможете задать вопросы преподавателям, пройти тестирование. По окончании обучения даем удостоверение о повышении квалификации, зарегистрированное в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

Начало потока 1 июня. Присоединиться к курсу можно из любой точки мира. Обучение проходит в формате онлайн.

Запись до 27 мая, количество мест на потоке ограничено.

 

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

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