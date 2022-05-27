Штраф или дисквалификация бухгалтера? Онлайн-курс о том, как избежать последствий незнания новых ФСБУ

Как не быть оштрафованным на 20 тысяч рублей и не получить дисквалификацию на два года из-за новых правил ФСБУ? Конечно, записаться на онлайн-курс Центра обучения «Клерка».

Курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ» поможет не бояться работать с новыми и довольно запутанными ФСБУ — «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». Квалифицированные преподаватели помогут вам разбираться во всех тонкостях новых ФСБУ, избежать ошибок, а также узнать, как перенастроить учет по новым требованиям.

В процессе обучения вы получите доступ ко всем материалам, сможете задать вопросы преподавателям, пройти тестирование. По окончании обучения даем удостоверение о повышении квалификации, зарегистрированное в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

Начало потока 1 июня. Присоединиться к курсу можно из любой точки мира. Обучение проходит в формате онлайн.

Запись до 27 мая, количество мест на потоке ограничено.