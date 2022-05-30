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Бизнес попал в оборот: Минцифры одобрило законопроект о новых штрафах за утечку данных

Документ ужесточает ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Теперь оборотный штраф с 1% увеличивается до 3%, если компания попытается скрыть произошедшее.

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Разработка инициативы ускорилась после инцидентов с утечкой в сеть данных пользователей «Яндекс.Еды»,Delivery Club и клиентов лаборатории «Гемотест», сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты уверены, что нововведения потребуют от компаний дополнительных инвестиций в программное обеспечение. Сокрытие утечки приводит к увеличению оборотного штрафа.

То, что в России до сих пор нет нормативного определения утечки персональных данных может помешать исполнению нового законопроекта, который внесут в Госдуму в ближайшую неделю.

 

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