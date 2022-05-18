Защита персональных данных

Данные клиентов «Яндекс.Еды» опять всплыли в сети. А заодно и данные из ГИБДД и Wildberries

В интернете опубликовали новую версию сайта с данными клиентов «Яндекс.Еды». Теперь там еще отображаются данные из ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Delivery Club, Wildberries, Avito, «Билайна» и других источников.

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На сайте есть информация об именах, адресах, номерах и моделях телефона, номерах автомобилей, сумме заказов в «Еде», тарифе «Билайна» и другая информация. Найти данные о себе можно по фамилии или номеру телефона, передает vc.ru.

Создатели сайта объяснили, что сделали его, так как «конфиденциальность не ценится», а «множество личных данных было незаконно выложено в сеть».

О массовой утечке данных пользователей «Яндекс.Еды» сообщила сама компания 1 марта. Как сообщалось, речь шла массиве из нескольких миллионов строк с информацией о заказах из «Яндекс Еды». Это адреса, номера телефонов, имена, даты и время заказов.

Клиенты компании подали коллективный иск и требуют моральную компенсацию в размере 100 тысяч рублей на каждого.

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