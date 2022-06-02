«Индекс окрошки» вырос за год на 15%

Сравнение за 1-25 мая 2022 и 2021, вся РФ:

картофель 1 кг — 105 руб.;

квас 1 л — 71 руб.;

вареная колбаса 300 г — 214 руб.;

лук зеленый (пучок) — 75 руб.;

огурцы 1 кг — 171 руб.;

редис 300 г — 59 руб.;

сметана 250 г — 77,5 руб.;

укроп (пучок) — 46,5 руб.;

яйца (десяток) — 78 руб.

Средний чек покупки такого набора товаров в мае составил 897 руб, что на 16% выше, чем в прошлом году.

Однако при расчете расходов на набор ингредиентов для квасной окрошки исходя из традиционного «советского» рецепта окрошки (из расчета на четыре порции холодного супа): редис (300 г), картофель (400 г), яйца (5 штук), огурцы (300 г), колбаса вареная (300 г), сметана (250 г), квас (1 л), лук и укроп по одному пучку каждого, — средний размер трат на окрошку из кваса составит 675 руб. Это на 15% выше, чем в прошлом году.

В частности, в Москве на набор ингредиентов для окрошки согласно рецепту выходит 1 166 руб, в Санкт-Петербурге — 843 руб. Больше всего средний размер трат на Чукотке (2 310 руб) и Магаданской области (1 910 руб.), меньше — в Орловской области (500 руб) и Мордовии (482 руб).

В заведениях общественного питания (в среднем по всей России) на порцию окрошки в мае 2022 года тратили 175 руб, что на 31% выше, чем в прошлом году в то же время. При этом объем продаж в натуральном выражении (в шт.) этого блюда в кафе и ресторанах за год снизился на 24% (май был холоднее).

Эксперты Чек Индекса отмечают, в мае-июне традиционно более высокие затраты на приготовление окрошки, поскольку на продуктовый набор влияет ситуация с большим объемом импортной плодоовощной продукции в магазинах. Например, согласно данным Росстата, в апреле индекс потребительских цен на такую продукцию в целом — вырос «год к году» на 33%.

Чек Индекс (Checkindex.ru) анализирует обезличенные агрегированные данные ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России. Проект показывает изменение реальных трат россиян на отдельные товары, категории, отрасли розничной торговли и сферы услуг. На портале Checkindex.ru регулярно публикуются исследования об изменении потребительского поведения, основанные на агрегированных обезличенных данных ОФД.

В течение трёх летних месяцев, с повышением доли овощей отечественного производства на прилавках, размер трат на окрошку снижается, по сравнению с майскими показателями, на 10-15%.