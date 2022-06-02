❗️ Налоговики все равно блокируют счета, несмотря на мораторий, считает эксперт

— Этот мораторий, к сожалению, очень условный, — объясняет в своем Телеграм-канале Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting. — На опыте наших клиентов мы убедились, что если в отношении налогоплательщика вынесено решение о привлечении к налоговой ответственности по итогам ВНП, и оно вступило в силу, то счета могут быть заблокированы с вероятностью примерно 100%.
И даже если решение еще не вступило в силу, счета тоже могут быть заблокированы, считает эксперт. В этом варианте — в качестве «обеспечительной меры»: вдруг налогоплательщик успел предложить имущество в качестве предмета обеспечения?
Как же быть бизнесу, чтобы не довести до этого? «Клерк» создал максимально понятный курс про то, как компании выстроить систему налоговой оптимизации.
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