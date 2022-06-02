Обучение для бухгалтеров

❗️ Налоговики все равно блокируют счета, несмотря на мораторий, считает эксперт

Например, если они уже вынесли решение и хотят привлечь к ответственности по итогам выездной проверки.

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— Этот мораторий, к сожалению, очень условный, — объясняет в своем Телеграм-канале Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting. — На опыте наших клиентов мы убедились, что если в отношении налогоплательщика вынесено решение о привлечении к налоговой ответственности по итогам ВНП, и оно вступило в силу, то счета могут быть заблокированы с вероятностью примерно 100%.

И даже если решение еще не вступило в силу, счета тоже могут быть заблокированы, считает эксперт. В этом варианте — в качестве «обеспечительной меры»: вдруг налогоплательщик успел предложить имущество в качестве предмета обеспечения?

Как же быть бизнесу, чтобы не довести до этого? «Клерк» создал максимально понятный курс про то, как компании выстроить систему налоговой оптимизации.

Курс «Налоговая оптимизация в 2022 году» рассчитан на бухгалтеров, директоров и собственников бизнеса, — на всех, кто хочет легко и просто разобраться во всех тонкостях налоговых рисков.

Эксперт, адвокат Никита Болтинский на пальцах разобрал:

  • как проверять контрагентов;
  • как выбирать способы налогового планирования так, чтобы ни один налоговик не подкопался;
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  • Все выводы основаны на судебной практике! А это самый действенный способ понять, какие претензии ИФНС удастся отбить в суде.

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