Зарплата

Минимальная зарплата в Москве с 1 июня выросла до 23 508 рублей

С 1 января 2022 года минимальная зарплата в Москве была 21 371 руб. С 1 июня минималку повысили до 23 508 рублей.

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Кроме того, на 10% вырос прожиточный минимум в Москве (постановление № 936-ПП от 31.05.2022).

ПМ с 1 июня 2022 составил:

  • на душу населения — 20 585 рублей;
  • для трудоспособного населения — 23 508 рублей;
  • для пенсионеров — 15 410 рублей;
  • для детей — 17 791 рубль.

От размера ПМ напрямую зависит размер пособий.

Минимальная зарплата (МЗП) в Москве (по трехстороннему соглашению) равна прожиточному минимуму трудоспособного населения.

Поэтому МЗП = ПМ = 23 508 руб.

Таким образом, московским работодателям надо пересмотреть штатное расписание и повысить зарплату тем сотрудникам, у которых она не дотягивает до новой МЗП.

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