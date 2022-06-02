Минимальная зарплата в Москве с 1 июня выросла до 23 508 рублей

Кроме того, на 10% вырос прожиточный минимум в Москве (постановление № 936-ПП от 31.05.2022).
ПМ с 1 июня 2022 составил:
- на душу населения — 20 585 рублей;
- для трудоспособного населения — 23 508 рублей;
- для пенсионеров — 15 410 рублей;
- для детей — 17 791 рубль.
От размера ПМ напрямую зависит размер пособий.
Минимальная зарплата (МЗП) в Москве (по трехстороннему соглашению) равна прожиточному минимуму трудоспособного населения.
Поэтому МЗП = ПМ = 23 508 руб.
Таким образом, московским работодателям надо пересмотреть штатное расписание и повысить зарплату тем сотрудникам, у которых она не дотягивает до новой МЗП.