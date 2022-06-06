Вебинары для бухгалтеров

Как принять на работу сотрудника без штрафов? Самый полный вебинар об изменениях уже завтра

С 2022 года изменились правила приема работников на работу. Кадровику и бухгалтеру необходимо не только срочно перестроить подходы к оформлению новых сотрудников, но и не ошибиться с документами.

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Все правила «Клерк» собрал в бесплатном вебинаре «Новый порядок приема на работу»! Он пройдет 7 июня в 15 00 мск. Формат проведения – онлайн.

На вебинаре наши эксперты на пальцах разберут с вами:

  • как скорректировать алгоритм оформления приема на работу;
  • как учесть изменения в составе документов;
  • как быть с трудовой книжкой;
  • как оформить электронные документы и проверить их в федеральных реестрах.

Приходите, смотрите выступления, задавайте вопросы и получите запись лекций.

Записаться на вебинар можно здесь.

Гость, важный вебинар для бухгалтеров от именитого лектора Альмина Рабиновича!

Набираем группу на вебинар «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов»

Подробно разберем сдачу отчетности как бухгалтерской, так и налоговой. Обсудим НДС, налог на прибыль, изменения в НК, письма Минфина, новые ФСБУ, полную программу вебинара посмотреть можно здесь.

Вебинар пройдет 4 июля. Места на платформе пока есть, скорее займите свое!

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