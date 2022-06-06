Как принять на работу сотрудника без штрафов? Самый полный вебинар об изменениях уже завтра

Все правила «Клерк» собрал в бесплатном вебинаре «Новый порядок приема на работу»! Он пройдет 7 июня в 15 00 мск. Формат проведения – онлайн.
На вебинаре наши эксперты на пальцах разберут с вами:
- как скорректировать алгоритм оформления приема на работу;
- как учесть изменения в составе документов;
- как быть с трудовой книжкой;
- как оформить электронные документы и проверить их в федеральных реестрах.
Приходите, смотрите выступления, задавайте вопросы и получите запись лекций.
Записаться на вебинар можно здесь.