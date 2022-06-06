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«Похороны, свадьба и полить огород»: куда отпрашиваются сотрудники с работы

Всего 5% россиян выдумывают несуществующую причину ради более раннего ухода с работы, а 88% говорят правду, показал опрос Superjob. Лидирует в списке – поход к врачу. Его назвали 29% респондентов.

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Опрос сервиса показал, что:

  • по семейным обстоятельствам просили отпустить их 8% работников;
  • решить проблемы детей или оформить документы было необходимо 5%;
  • по 2% просили отпустить их на похороны или к родственникам;
  • по 1% не пришли вовремя на работу из-за плохого самочувствия, экзаменов или проблем с автомобилем;
  • 13% респондентов имели необходимость полить огород, поехать на свадьбу или рыбалку.

Исследовали отметили, что россияне стали меньше врать за последние несколько лет, сообщая начальству причину своего отсутствия на работе.

Ранее Superjob провел исследование о соотношении курящих и не курящих бухгалтеров

 

 

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