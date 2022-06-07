Госдума легализовала параллельный импорт

Власть таким образом планирует защитить российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности. Ввозить можно продукцию из перечня, утвержденного Минпромторгом, говорится в документе.

Документом разрешает использовать продукты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта 6 мая. В список, в частности, попали автомобили, электроника и фармацевтическая продукция.