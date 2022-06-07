Финансовый кризис

Госдума легализовала параллельный импорт

Приняли законопроект, который дает возможность ввозить в Россию товары без согласия правообладателей.

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Власть таким образом планирует защитить российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности. Ввозить можно продукцию из перечня, утвержденного Минпромторгом, говорится в документе.

Документом разрешает использовать продукты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта 6 мая. В список, в частности, попали автомобили, электроника и фармацевтическая продукция.

 

 

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