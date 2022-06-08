Обучение для бухгалтеров

Бухгалтеры путаются в изменениях законов. Мы сделали курс повышения квалификации, чтобы помочь распутаться

Все новшества в проверках, учете и налогах на курсе повышения квалификации «Клерка. Выдаем официальное удостоверение.

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Бухгалтер должен постоянно следить за всеми изменениями не только в учете и налогах, но и в проверках, в кадровом учете, охране труда. А еще быть специалистом по налоговой оптимизации. Обо всем это и многом-многом другом мы расскажем на наших лекциях.

Наши эксперты в ходе курса «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022» расскажут вам абсолютно обо всех изменениях, которые произошли в 2022 году и необходимы в работе бухгалтера.

Сейчас приобрести курс можно за 14 900 рублей! Количество мест на потоке ограничено.

Записываетесь, приходите, задавайте вопросы и скачивайте лекции.

Старт курса 15 июня. Записаться можно здесь.

 

 

Гость, в бухучете и налогах много изменений! Смотрите как все учесть и работать без ошибок.

Запустили группу на курс повышения квалификации «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022»

Подробно разберем: налоги и взносы, отчетность, бухгалтерский и кадровый учет, налоговые проверки и проверку контрагентов по 115-ФЗ. Полную программу смотрите здесь.

Старт курса 15 июня. Мест осталось мало всего 54 из 60, записывайтесь скорее!

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