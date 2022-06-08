Бухгалтеры путаются в изменениях законов. Мы сделали курс повышения квалификации, чтобы помочь распутаться

Бухгалтер должен постоянно следить за всеми изменениями не только в учете и налогах, но и в проверках, в кадровом учете, охране труда. А еще быть специалистом по налоговой оптимизации. Обо всем это и многом-многом другом мы расскажем на наших лекциях.

Наши эксперты в ходе курса «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022» расскажут вам абсолютно обо всех изменениях, которые произошли в 2022 году и необходимы в работе бухгалтера.

Сейчас приобрести курс можно за 14 900 рублей! Количество мест на потоке ограничено.

Записываетесь, приходите, задавайте вопросы и скачивайте лекции.

Старт курса 15 июня. Записаться можно здесь.