ВЭД

Зачислять валютную выручку на счета за рубежом опять можно. Но есть условие

Разрешение действует с 6 июня 2022 года. Оно было выдано подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

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Резиденты смогут:

  • зачислять на свои счета в банках за границей выручку в валюте, которую они получили от нерезидентов по внешнеторговым контрактам на поставку товаров или предоставление услуг.

Выполнение контракта возможно только при переводе в последствии денег в РФ и продажи выручки в размере, определенным указом президента России от 28.02.2022 № 79. Об этом сообщил Минфин.

Запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета, открытые в зарубежных банках, действовал с 1 марта 2022 года.

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