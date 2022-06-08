Зачислять валютную выручку на счета за рубежом опять можно. Но есть условие

Резиденты смогут:
- зачислять на свои счета в банках за границей выручку в валюте, которую они получили от нерезидентов по внешнеторговым контрактам на поставку товаров или предоставление услуг.
Выполнение контракта возможно только при переводе в последствии денег в РФ и продажи выручки в размере, определенным указом президента России от 28.02.2022 № 79. Об этом сообщил Минфин.
Запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета, открытые в зарубежных банках, действовал с 1 марта 2022 года.
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