Еще один банк ограничил переводы в долларах и евро

Ранее переводы в евро под предлогом слишком больших сроков остановил Тинькофф-банк.
В банке ДОМ.РФ заявили, что делают все возможное, чтобы вернуться к прежнему режиму работы.
При этом валютные переводы внутри банка будут идти без ограничений.
Банк ДОМ.РФ объявил о временном ограничении платежей и переводов в долларах и евро с 24 июня. Причина – возросший срока прохождения переводов.
Ранее переводы в евро под предлогом слишком больших сроков остановил Тинькофф-банк.
В банке ДОМ.РФ заявили, что делают все возможное, чтобы вернуться к прежнему режиму работы.
При этом валютные переводы внутри банка будут идти без ограничений.
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