Валютные операции

Еще один банк ограничил переводы в долларах и евро

Банк ДОМ.РФ объявил о временном ограничении платежей и переводов в долларах и евро с 24 июня. Причина – возросший срока прохождения переводов.

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Ранее переводы в евро под предлогом слишком больших сроков остановил Тинькофф-банк.

В банке ДОМ.РФ заявили, что делают все возможное, чтобы вернуться к прежнему режиму работы.

При этом валютные переводы внутри банка будут идти без ограничений.

 

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