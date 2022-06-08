Отчетность близится, ошибки в бухучете важно скорее исправить. Вебинар о том, как это сделать

Мы приглашаем вас на бесплатный вебинар «Ошибки в бухучете: за что вас могут оштрафовать», где эксперт попожет разобраться, как исправить ошибки с наименьшими потерями.
Вебинар пройдет 15 июня, в 11.00 по мск.
На вебинаре пошагово разберем:
- чем отличаются счет-фактуры исправленные и корректировочные;
- что ошибкой можно не считать по мнению Минфина.
А еще поговорим о том, какие ошибки считают существенными, а какие — несущественными и как исправлять оба этих вида ошибок.
По итогам вебинара выдается сертификат.
Запись на вебинар здесь.