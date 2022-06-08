Обучение для бухгалтеров

Отчетность близится, ошибки в бухучете важно скорее исправить. Вебинар о том, как это сделать

Впереди уже отчетность за 6 месяцев и, как всегда, начинают выплывать обнаруженные ошибки. Знакомая картина, неправда ли?

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Мы приглашаем вас на бесплатный вебинар «Ошибки в бухучете: за что вас могут оштрафовать», где эксперт попожет разобраться, как исправить ошибки с наименьшими потерями.

Вебинар пройдет 15 июня, в 11.00 по мск.

На вебинаре пошагово разберем:

  • чем отличаются счет-фактуры исправленные и корректировочные;
  • что ошибкой можно не считать по мнению Минфина.

А еще поговорим о том, какие ошибки считают существенными, а какие — несущественными и как исправлять оба этих вида ошибок.

По итогам вебинара выдается сертификат.

Запись на вебинар здесь.

Гость, в бухучете и налогах много изменений! Смотрите как все учесть и работать без ошибок.

Запустили группу на курс повышения квалификации «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022»

Подробно разберем: налоги и взносы, отчетность, бухгалтерский и кадровый учет, налоговые проверки и проверку контрагентов по 115-ФЗ. Полную программу смотрите здесь.

Старт курса 15 июня. Мест осталось мало всего 54 из 60, записывайтесь скорее!

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