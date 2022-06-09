Доллар опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая

Максимальное снижение по состоянию на утро 9 июня составило 58,63 рубля для доллара и 62,11 рубля для евро. Сделки с расчетом завтра заключались по 59,0225 рубля за доллар.

По мнению экспертов, причина в росте курса рубля «дикое превышение экспорта над импортом».

Евро и доллар росли до 120 и 130 рублей в конце февраля и первой половине марта.

В мае американская и европейская валюты почти вдвое подешевели.

За два дня 26 и 27 мая евро и доллар снова подорожали более чем на 10 рублей . После чего их стоимость снова стала снижаться.