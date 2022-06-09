Овощи и фрукты довели инфляцию почти до нуля

По статистике Росстата:

в мае цены на потребительские товары выросли на 0,12%, что стало рекордно низким значением для данного месяца за всю историю наблюдений.

По сравнению с апрелем, когда была отмечена потребительская инфляция в 1,56%, рост цен сократился в 13 раз, а с мартом (+7,61%) - в 63 раза.

По мнению экспертов, дезинфляция вызвана снижением цен на плодоовощную продукцию, а также на непродовольственные товары, которые зависят от динамики валютного курса.

Ранее Клерк рассказал об основных методах и видах регулирования инфляции.