Легко ли быть главбухом после 1 июля? Обо всех грядущих изменениях в одном вебинаре

На бесплатном онлайн-вебинаре «Как главбуху работать с 1 июля с учетом изменений?» мы расскажем о всех грядущих изменениях в работе главбуха.
Отсрочки бюджетных платежей, обнуление ставки НДС, новый способ уплаты налогов и новый налоговый режим, как банки будут проверять бизнес – это и много другое вы сможете не только обсудить, но и получить в записях наших лекций.
Записывайтесь и участвуйте из любого удобного места в нашем вебинаре 20 июня в 11 00 мск.
Задавайте вопросы, скачивайте лекции и получите сертификат.
Запись на вебинар здесь.