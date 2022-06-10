Легко ли быть главбухом после 1 июля? Обо всех грядущих изменениях в одном вебинаре

На бесплатном онлайн-вебинаре «Как главбуху работать с 1 июля с учетом изменений?» мы расскажем о всех грядущих изменениях в работе главбуха.

Отсрочки бюджетных платежей, обнуление ставки НДС, новый способ уплаты налогов и новый налоговый режим, как банки будут проверять бизнес – это и много другое вы сможете не только обсудить, но и получить в записях наших лекций.

Записывайтесь и участвуйте из любого удобного места в нашем вебинаре 20 июня в 11 00 мск.

Задавайте вопросы, скачивайте лекции и получите сертификат.

Запись на вебинар здесь.