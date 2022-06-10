Обучение для бухгалтеров

Легко ли быть главбухом после 1 июля? Обо всех грядущих изменениях в одном вебинаре

На главбуха малого предприятия часто ложится намного больше обязанностей, чем на сотрудника бухгалтерии. Зачастую за всеми изменениями просто не уследить из-за недостатка времени. Поэтому мы собрали все самое важное в одном вебинаре.

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На бесплатном онлайн-вебинаре «Как главбуху работать с 1 июля с учетом изменений?» мы расскажем о всех грядущих изменениях в работе главбуха.

Отсрочки бюджетных платежей, обнуление ставки НДС, новый способ уплаты налогов и новый налоговый режим, как банки будут проверять бизнес – это и много другое вы сможете не только обсудить, но и получить в записях наших лекций.

 Записывайтесь и участвуйте из любого удобного места в нашем вебинаре 20 июня в 11 00 мск.

Задавайте вопросы, скачивайте лекции и получите сертификат.

Запись на вебинар здесь.

 

Гость, в бухучете и налогах много изменений! Смотрите как все учесть и работать без ошибок.

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Особенности оформления и работы с самозанятыми

Режим самозанятых стартовал в 2019 году как пилотный проект и вскоре стал действовать во всех субъектах РФ. Он предусматривает, что граждане, которые оказывают платные услуги и получают не более 2,4 миллиона рублей в год, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с бизнесом.

Особенности оформления и работы с самозанятыми

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