У вас есть ошибки в учете основных средств по новым ФСБУ? Курс о том, как это проверить

В новом курсе «Топ ошибок в учете основных средств по новым ФСБУ» мы разберем главные трудности бухгалтеров в основных средствах из-за новых ФСБУ, в том числе ФСБУ 6/2020 и 26/2020. Вас не будут пичкать теорией!

Наши эксперты остановятся на главных трудностях ФСБУ, которые вызывают сложности у бухгалтеров - от постановки на учет до списания. На практических примерах вы научитесь выявлять ошибки и предотвращать их.

Для этого мы проанализировали ваши вопросы на форуме Клерка.

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