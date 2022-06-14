Налоговики выявляют самозанятых сотрудников и заставляют бизнес платить за них взносы

ФНС и Минфин неоднократно заявляли, что юрлица сотрудничать с самозанятыми могут, но только если это реально ГПХ без примеси трудовых признаков. Если под маской самозанятых скрываются сотрудники, фирму заставят платить за них взносы.

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Такой историей, в частности, поделилась наша подписчица в Телеграм-канале.

У компании были договоры с самозанятыми охранниками.

Налоговиков заинтересовали такие отношения. Сочтя их трудовыми, компанию попросили сдать уточненки и доплатить зарплатные налоги за 2021 год.

Бухгалтер утверждает, что все чисто — договоры ГПХ, без признаков трудовых, чеки от плательщиков НПД есть.

Но коллеги в комментариях пишут, что с самозанятыми охранниками шутки плохи. Дело в том, что помимо всего прочего (трудовые признаки в виде графика работы и т.д.), есть еще профильный закон (от 11.03.1992 № 2487-1), в котором четко прописано, что охранники должны работать по трудовым договорам.

Так что претензии налоговиков в данном случае вполне обоснованны, считают бухгалтеры.

Кстати, аналогичный случай ранее освещал Роструд.

Завуалированные под самозанятых, сотрудники ЧОП прошли профобучение и сдали квалификационный экзамен, имели удостоверения частных охранников, а значит, их можно привлекать к работе только на основании трудовых договоров.

Дело закончилось привлечением работодателя к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение договора ГПХ, фактически регулирующего трудовые отношения).

Кроме того, есть письмо Минфина № 03-11-11/4283 от 25.01.2022, в котором сказано, что физлицо, являющееся частным охранником, не вправе применять НПД.

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