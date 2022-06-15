Оплачивать покупки с помощью QR-кода в смартфоне можно уже с 25 октября

Операции будут проводиться только после проверки личности держателя карты «Мир». Сам QR-код будет формироваться в программе Mir Pay или приложении банка на смартфоне у клиента.

Генерироваться QR-коды будут несколькими способами - в мобильном приложении банка и в приложении Mir Pay, говорится в бюллетене НПС.

Для считывания QR-кода от продавцов потребуются некоторые технические доработки. Для этого система «Мир» предоставит магазинам специальные платформы для внедрения нового сервиса оплаты, добавили в пресс-службе НПС.

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