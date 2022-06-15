МИР

Оплачивать покупки с помощью QR-кода в смартфоне можно уже с 25 октября

Продавец сможет считать код на кассе и списать сумму покупки без использования карты и платежного терминала только у владельца карты «Мир». Внедрение системы ожидается в конце октября.

Версия для печати

Операции будут проводиться только после проверки личности держателя карты «Мир». Сам QR-код будет формироваться в программе Mir Pay или приложении банка на смартфоне у клиента.   

Генерироваться QR-коды будут несколькими способами - в мобильном приложении банка и в приложении Mir Pay, говорится в бюллетене НПС.

Для считывания QR-кода от продавцов потребуются некоторые технические доработки. Для этого система «Мир» предоставит магазинам специальные платформы для внедрения нового сервиса оплаты, добавили в пресс-службе НПС.

Ранее по теме:

Субсидии за коммуналку и выплаты донорам будут перечислять только на карту «Мир»

Гость, в бухучете и налогах много изменений! Смотрите как все учесть и работать без ошибок.

Успейте узнать все изменения пока не пришло время сдавать полугодвую отчетность, оставьте заявку на курс «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022»

Новое в работе бухгалтера за 2022 год. Единый налоговые платеж, АУСН, Новый РСВ с 1 кв. 2022. Полную программу смотрите здесь.

Старт курса 15 июня. Мест осталось мало всего 54 из 60, записывайтесь скорее со скидкой 20%

Подробнее о курсе

 

Автоматизация учета

Что нужно знать про работу компьютеров, прежде чем запускать автоматизацию бизнеса

В рассказе Рэя Брэдбери «И грянул гром» герой попадает в далекое прошлое и, случайно наступив на бабочку, становится причиной глобального изменения хода истории. Для человеческого мира это фантастика, но компьютеры живут именно по таким законам.

Что нужно знать про работу компьютеров, прежде чем запускать автоматизацию бизнеса

Повышение квалификации

Налог на прибыль

Стало известно, как считать численность персонала IT-компании

Для льготы IT-компаний по налогу на прибыль нужно соблюдать три условия – аккредитация, численность и доля доходов. При подсчете численности надо ориентироваться на правила составления отчетов в Статистику.

Бухгалтерский учет

Дисконтирование в бухгалтерском учёте

До 2021 года лишь ПБУ 8/2010 требовало использовать дисконтирование в бухучёте. В 2022 году таких стандартов уже пять. Рассказываем, в каких случаях такая необходимость возникает, как бухгалтеру пользоваться дисконтированием на практике, и как легко автоматизировать расчёты ставки дисконтирования и приведённой стоимости в Excel.

Дисконтирование в бухгалтерском учёте

Мероприятия

Разместить
Банки

Центробанк заступился за вкладчиков, запретив вводить комиссию за обслуживание счетов и вкладов

В письме, которое Центробанк направил банкам говорится, что одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей.

Ведение бизнеса

Можно ли выплачивать дивиденды в период моратория на банкротство?

Текущий год щедр на всевозможные новеллы и динамика изменений не оставляет юристов без работы. Напомним, с 1 апреля по 1 октября действует мораторий на банкротство граждан, а также юридических лиц, за исключением застройщиков многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, которые не позже 28.03.2022 были включены в единый реестр проблемных объектов.

Можно ли выплачивать дивиденды в период моратория на банкротство?
НДПИ

Момент исчисления НДПИ при добыче уникальных драгоценных камней

В момент, когда недропользователь уже держит в руках драгоценный камень он не имеет юридического права утверждать, что его камень уникальный. Это знание возникает только после того, как это ему сообщит экспертная комиссия при Минфине.