Финансовый кризис

⚡Decathlon закроет часть магазинов в России. Онлайн-заказы не принимаются

Французская компания Decathlon, продающая товары для спорта, закроет часть торговых точек по всей России.

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Как узнали «Известия» от источников на рынке недвижимости и ретейла, закрытие будет временным, оно вызвано перебоями с поставками товара.

Сотрудники сети рассказали, что им не предлагали уволиться, поскольку в планах руководства открытие магазинов, «каким бы сильным ни было давление на компанию».

Также отмечается, что в интернет-магазине Decathlon уже нельзя сделать заказ.

Но в начале июня сеть устроила большую распродажу с очень большими скидками. Представители магазинов тогда заявили, что это обыкновенная сезонная распродажа, а не подготовка к закрытию.

 

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