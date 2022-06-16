Онлайн-курсы для бухгалтеров

Нет ли у вас ошибок в учете основных средств по новым ФСБУ? Приходите на курс и проверьте

В этом году вступили в силу четыре новых ФСБУ. Чтобы разобраться во всех подводных камнях и не сделать ошибок, мы придумали новый онлайн-курс.

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На курсе «Топ ошибок в учете основных средств по новым ФСБУ» мы расскажем вам о главных ошибках, которые может сделать бухгалтер из-за новых ФСБУ, в том числе таких запутанных, как ФСБУ 6/2020 и 26/2020. Курс не превратиться в одну длинную лекцию по теории!

Наши эксперты остановятся на главных трудностях ФСБУ, которые вызывают наибольшее число вопросов у бухгалтеров - от постановки на учет до списания. На практических примерах вы научитесь выявлять ошибки и предотвращать их.

Для этого мы проанализировали ваши вопросы на форуме Клерка.

Лекции, конспекты, всё онлайн. В конце получите сертификат.

Записаться на курс можно здесь.

 

Гость, в бухучете и налогах много изменений! Смотрите как все учесть и работать без ошибок.

Успейте узнать все изменения пока не пришло время сдавать полугодвую отчетность, оставьте заявку на курс «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022»

Новое в работе бухгалтера за 2022 год. Единый налоговые платеж, АУСН, Новый РСВ с 1 кв. 2022. Полную программу смотрите здесь.

Старт курса 15 июня. Мест осталось мало всего 54 из 60, записывайтесь скорее со скидкой 20%

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