Нет ли у вас ошибок в учете основных средств по новым ФСБУ? Приходите на курс и проверьте

На курсе «Топ ошибок в учете основных средств по новым ФСБУ» мы расскажем вам о главных ошибках, которые может сделать бухгалтер из-за новых ФСБУ, в том числе таких запутанных, как ФСБУ 6/2020 и 26/2020. Курс не превратиться в одну длинную лекцию по теории!

Наши эксперты остановятся на главных трудностях ФСБУ, которые вызывают наибольшее число вопросов у бухгалтеров - от постановки на учет до списания. На практических примерах вы научитесь выявлять ошибки и предотвращать их.

Для этого мы проанализировали ваши вопросы на форуме Клерка.

Лекции, конспекты, всё онлайн. В конце получите сертификат.

Записаться на курс можно здесь.