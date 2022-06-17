💥Отдаем «Клерк.Премиум» со скидкой 30% и дарим подарок. Только до 24 июня, не пропустите

Безлимитные консультации, вебинары и курсы для бухгалтеров, предпринимателей и кадровиков. Эксперты «Клерка» быстро ответят на любое количество вопросов. Мы на связи 24/7.

В подписку входят:

40 курсов и 300 вебинаров по изменениям в законах;

безлимитные консультации в течении года;

35+ новых инструкций и разборов по новым законам от главреда «Клерка» ежемесячно;

доступ ко всем онлайн-курсам.

Все новые курсы и вебинары автоматически добавляются в подписку, а это до 7 вебинаров в неделю, доплачивать не нужно. Вопросов можно задавать любое количество и совершенно бесплатно.

Подписка дает право на получение сертификатов ИПБ и «Клерка». Также вы получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете», 25 часов, (ФИС ФРДО).

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