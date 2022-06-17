💥Отдаем «Клерк.Премиум» со скидкой 30% и дарим подарок. Только до 24 июня, не пропустите

Обучение для бухгалтеров

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«Клерк.Премиум» со скидкой 30% только до 24 июня! Все для бухгалтера в одной подписке и курс повышения квалификации в подарок. Затем мы вернем обычную цену на подписку 24 800 руб. на год и курсы повышения квалификации за дополнительную оплату.

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Безлимитные консультации, вебинары и курсы для бухгалтеров, предпринимателей и кадровиков. Эксперты «Клерка» быстро ответят на любое количество вопросов. Мы на связи 24/7.

В подписку входят:

40 курсов и 300 вебинаров по изменениям в законах;

безлимитные консультации в течении года;

35+ новых инструкций и разборов по новым законам от главреда «Клерка» ежемесячно;

доступ ко всем онлайн-курсам.

Все новые курсы и вебинары автоматически добавляются в подписку, а это до 7 вебинаров в неделю, доплачивать не нужно. Вопросов можно задавать любое количество и совершенно бесплатно.

Подписка дает право на получение сертификатов ИПБ и «Клерка». Также вы получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете», 25 часов, (ФИС ФРДО).

Оставить заявку и забронировать скидку можно здесь.Предложение ограничено.

 

 

Гость, для тебя подарок бесплатный курс повышения квалификации!

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Оформляйте подписку «Клерк.Премиум» и забирайте курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете», 25 часов, (ФИС ФРДО).

Оформить самую выгодную подписку для бухгалтеров можно до 24 июня, успейте, пока есть время. Условия акции тут.

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НДС

Могут отменить НДС с авансов

НДС с предоплаты – практически кредит, который бизнес выдает государству. От авансового НДС надо отказаться, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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