Если приложения уже установлены на телефоне — они продолжат работать, главное не удалять. Google Play и Huawei AppGallery мобильные банки ещё не удалили — это значит, что на Android ещё можно скачать последнюю версию.
Приложения «Газпромбанк Инвестиции», «ГПБ Мобайл» и «МКБ Управление активами» в AppStore пока доступны.
Минус два российских банка в AppStore — «Газпромбанк» и МКБ
«Газпромбанк» и МКБ попали под секторальные санкции США. Их мобильные банки для частных лиц и бизнеса пропали из магазина приложений.
Если приложения уже установлены на телефоне — они продолжат работать, главное не удалять. Google Play и Huawei AppGallery мобильные банки ещё не удалили — это значит, что на Android ещё можно скачать последнюю версию.
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