Банки

Минус два российских банка в AppStore — «Газпромбанк» и МКБ

«Газпромбанк» и МКБ попали под секторальные санкции США. Их мобильные банки для частных лиц и бизнеса пропали из магазина приложений.

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Если приложения уже установлены на телефоне — они продолжат работать, главное не удалять. Google Play и Huawei AppGallery мобильные банки ещё не удалили — это значит, что на Android ещё можно скачать последнюю версию.

Приложения «Газпромбанк Инвестиции», «ГПБ Мобайл» и «МКБ Управление активами» в AppStore пока доступны.

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Банковская комиссия

Модульбанк снизил комиссию за вывод средств на физлиц до 0,75%

Банк для предпринимателей Модульбанк ввел пониженный процент за вывод средств с бизнес-счета на счета физлиц для всех клиентов на тарифах «Оптимальный» и «Безлимитный». Начиная с суммы в 300-500 тысяч рублей комиссия на вывод составит от 0,75% до 0,99% – в зависимости от тарифа.

Модульбанк снизил комиссию за вывод средств на физлиц до 0,75%