Налоговикам не нужно согласие на обработку ваших персональных данных

Налоговики вправе обрабатывать персональные данные без согласия налогоплательщиков. Об этом сообщает ФНС в письме от 08.06.2022 № ПА-3-24/5978@.
По закону о персональных данных (№ 152-ФЗ) органы власти имеют право продолжить обработку персональных данных без согласия человека.
Налоговики ставят физлиц на учет (присваивают ИНН) по заявлению, а также без заявления.
Так что, хотите вы того или нет, но ФНС присвоит ИНН и при наличии у вас имущества, за него придется платить налог.
Кстати, с 1 декабря ИНН можно будет оформить через Госуслуги.