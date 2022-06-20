Все ли вы учли по новым ФСБУ? Курс о том, как это проверить

Бухгалтерский учет постоянно меняется и необходимо учесть эти изменения в работе. Сейчас бухгалтер должен работать по пяти стандартам. И четыре из них — абсолютно новые.

Поэтому мы сделали курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ» , где разобрали главные трудности бухгалтеров в учете из-за новых стандартов.

На лекциях эксперты подробно рассказали:

про классификацию бухгалтерских активов с 2022 года;

упрощения в учете и возможные ошибки;

основные средства;

аренду.

На курсе вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям. Вы получите знания, без которых сегодня не обойтись востребованному специалисту.

Записаться, пройти курс и скачать все материалы можно здесь. По итогам выдаем удостоверение о повышении квалификации.