Вебинары для бухгалтеров

Все ли вы учли по новым ФСБУ? Курс о том, как это проверить

С 1 января вступили в силу четыре новых ФСБУ. Чтобы разобраться во всех подводных камнях и не сделать ошибок, мы сделали курс повышения квалификации, где собрали самое важное.

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Бухгалтерский учет постоянно меняется и необходимо учесть эти изменения в работе. Сейчас бухгалтер должен работать по пяти стандартам. И четыре из них — абсолютно новые.

Поэтому мы сделали курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ» , где разобрали главные трудности бухгалтеров в учете из-за новых стандартов.

На лекциях эксперты подробно рассказали:

  • про классификацию бухгалтерских активов с 2022 года;
  • упрощения в учете и возможные ошибки;
  • основные средства;
  • аренду.

На курсе вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям. Вы получите знания, без которых сегодня не обойтись востребованному специалисту.

Записаться, пройти курс и скачать все материалы можно здесь. По итогам выдаем удостоверение о повышении квалификации.

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