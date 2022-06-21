Обучение для бухгалтеров

Заработали пять новых ФСБУ, но бухгалтеры до сих пор путаются, как по ним вести учет

Мы создали курс, который поможет работать сразу со всеми ФСБУ! «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот» больше не оставят у вас вопросов!

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Игнорирование стандартов может привести к доначислению налогов и штрафам за грубые нарушения в учете. Отчетность будет искажена, а руководство не получит верных сведений о состоянии бизнеса.

﻿На курсе повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ» вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям. 

Старт потока 1 июля, количество мест ограничено!

Приходите, задавайте вопросы, скачивайте лекции.

После окончания курса вы получите удостоверение о повышении квалификации. Программа соответствуют профстандарту «Бухгалтер».

Записаться на курс можно здесь.

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НДФЛ

💥 В некоторых регионах можно будет продать унаследованную менее 3 лет назад квартиру без НДФЛ

Сейчас продать квартиру без декларации 3-НДФЛ и уплаты налога можно через 5 лет владения, а при наследстве, дарении и других случаях – через 3 года. Причем регионы могут уменьшать 5-летний срок. А вот 3-летний – не могут. Но скоро смогут.

Повышение квалификации

Мероприятия

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Введут единый тариф и единую базу для исчисления страховых взносов

Единый тариф страховых взносов составит 30% с облагаемой базы и 15,1% сверх облагаемой базы на работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам. Облагаемую взносами базу установят на уровне базы для ОПС. Она будет выше.

Самозанятые

Стать самозанятым можно будет через Госуслуги. В том числе гражданам Украины, ДНР и ЛНР

Сейчас зарегистрироваться самозанятыми могут только россияне и граждане стран ЕАЭС. Но скоро ситуация изменится. Ряды самозанятых смогут пополнить граждане Украины, ЛНР, ДНР.