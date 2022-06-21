Заработали пять новых ФСБУ, но бухгалтеры до сих пор путаются, как по ним вести учет

Игнорирование стандартов может привести к доначислению налогов и штрафам за грубые нарушения в учете. Отчетность будет искажена, а руководство не получит верных сведений о состоянии бизнеса.

﻿На курсе повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ» вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.

Старт потока 1 июля, количество мест ограничено!

Приходите, задавайте вопросы, скачивайте лекции.

После окончания курса вы получите удостоверение о повышении квалификации. Программа соответствуют профстандарту «Бухгалтер».

Записаться на курс можно здесь.